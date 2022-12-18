سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-12-2022 ببداية التعاملات في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-12-2022، ببداية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مقابل الجنيه المصري، بعد إنتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا سعر صرف عملة المملكة السعودية العربية، بحسب شاشات التداول اللحظية في أفرع البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، إلى 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي، 6.54 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وقدّر البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بـ 6.56 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، إلى 6.38 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 6.34 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري، 6.50 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، 6.36 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وسجل سعر الريال السعودي في بنك سايب، 6.45 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وقدّر بنك المشرق، سعر الريال السعودي أمام الجنيه بـ 6.50 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

وطرح بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي – مصر، إلى 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.