سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات البنكية

حافظ سعر اليوم الأحد 17-9-2023 على مستوياته مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية على استقرار سعري الشراء والبيع، في أولى أيام العمل الإسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وسجل متوسط سعر صرف 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، في التقرير اليومي التالي من خلال المواقع الرسمية وشاشات التداول للبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

طرح سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

قدر سعر الريال السعودي في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سجل سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

عرض سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري إلى 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

شهد سعر في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري طرح بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.