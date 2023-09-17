سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023، مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ليصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في الأفرع وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر، 8.11 جنيه للشراء، مقابل 8.25 لللبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك، 7.97 جنيه للشراء، مقابل 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وطرح بنك القاهرة، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء،و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وعرض بنك سايب، سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

وفي بنك أبو ظبي التجاري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

أما سعر في البنك التجاري الدولي، حقق مستوتى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك كريدي أجريكول مصر

واستقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر عند: 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ومازال سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني محافظًا على استقراراه عند: 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي على مستواه الأخير عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.