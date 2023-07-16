سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

سجل سعر اليوم الأحد 16-7-2023 مقابل الجنيه المصري في أول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، استقرارا في الشراء والبيع، ووصل متوسط سعر صرفه إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، بحسب التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، وفقا للمواقع الرسمية وشاشات التداول بالبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

بلغ سعر الريال السعودي في بنك بلوم، مقابل الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

و سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

قدر سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

شهد سعر في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك التعمير والإسكان

طرح سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان، مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

حقق سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.98 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.