سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-10-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16-10-2022 نسبيا في الشراء و البيع بالبنوك، في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري، وسجل 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار سعر الصرف الصادر من «البنك المركزي المصري»، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة السعودية وفقا للشاشات اللحظية بالبنوك و المواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى، أمام الجنيه المصري سعر صرف 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري سعر صرف 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري سعر صرف 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصرى الخليجى

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه المصري سعر صرف، 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى

حقق سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، في مقابل الجنيه المصرى سعر صرف 5.09 جنيه للشراء، و 5.26 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى القطرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى في مقابل الجنيه المصري 5.18 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول – مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مقابل الجنيه، في بنك كريدى أجريكول – مصر، 5.19 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في المصرف العربى الدولى

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى، فى مقابل الجنيه المصري سعر صرف 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصرى سعر صرف 5.17 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإستثمار العربى

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربى ، في مقابل الجنيه المصرى سعر صرف 5.23 جنيه للشراء، و 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، أمام الجنيه المصرى 5.23 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع.