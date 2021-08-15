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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-8-2021 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يقدم أقل سعر للريال
فاطمة إمام 12:02 م, الأحد, 15 أغسطس 21 12:02 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-8-2021، استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل عدد كبير من شبكات البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ، ليأتي متوسط سعر الريال السعودي عند 4.172 جنيه للشراء، و4.199 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي على مستواه أمام نظيره الدولار الأمريكي على نفس أسعار أمس عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، .

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وداخل شركة مصر للصرافة وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

في بداية التعاملات الصباحية جاء سعر صرف الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك عوده

أمام الجنيه المصري جاء سعر صرف صرف الريال داخل بنك عودة في بداية التعاملات الصباحية عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع على شاشات التداول اللحظية بالمصرف.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

جاءت مستويات شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

يواصل بنك المصرف المتحد في تقديمه أقل مستوى للعملة السعودية أمام الجنيه المصري في السوق المحلية عند مستوي 4.04 جنيه للشراء.

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بقلم فاطمة إمام

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