سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15-10-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

حقق سعر اليوم الأحد 15-10-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات استقرار الشراء والبيع، بأولي أيام العمل الاسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادر عن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، في التقرير اليومي التالي، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والأجنبية والعربية والإسلامية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، أمام الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

شهد سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

و سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، أمام الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الكويت الوطني

عرض سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

طرح سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سجل سعر في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري قدر بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.