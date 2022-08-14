سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-8-2022 مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-8-2022 في ختام التعاملات اليومية بالبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية بحسب عدد من البنوك وشركات الصرافة وفقًا لشاشات التداول اللحظية بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت شاشات التداول بفروع بنك مصر، تسجيل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.07 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر صرف الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

بينت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي بالبنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.95 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي، وفقًا لشاشات التداول، 5.06 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية بالبنك الأهلي القطري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، أمام الجنيه المصري، 5.04 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، أظهرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، إلى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد فسجل سعر الريال السعودي وفقًا لشاشات التداول مقابل الجنيه المصري، 4.92 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية السعودي في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بحسب شاشات التداول مقابل الجنيه، 5.06 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

أوضحت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي وصول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، إلى 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.