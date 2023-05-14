سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-5-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

أظهر تقرير المال المسائي استقرار سعر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 14-5-2023 أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات مقارنة بالتداولات الصباحية للعملة السعودية على شاشات التداولات اللحظية داخل الفروع، وسجل متوسط السعر 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع، بحسب آخر تحديث لمتوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، ويقدم موقع المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا لسعر عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والأجنبية والعربية والخاصة في آخر تحديث لها.

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

اليوم في البنك الأهلي المصري، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع



ويتيح بنك مصر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام نظيره المصري في شبكة فروعه عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وداخل أكبر بنك خاص في السوق المحلية وصل سعر الريال أمام الجنيه ببنك CIB عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية



وبلغت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه ، و8.25 جنيه، على التوالي.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي على شاشات تداول العملات ببنك القاهرة 8.19 جنيه، و8.25 جنيه على التوالي.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويعرض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

ويتيح بنك التعمير والإسكان سعر الريال السعودي أمام الجنيه في ختام التعاملات عند 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك سايب «Saib»

وسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك الشركة المصرفية العربية SAIB مستوى 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

ووصلت مستويات سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني إلى 8.01 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.