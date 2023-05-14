سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14-5-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

اليوم الأحد 14-5-2023، في بداية التعاملات اليومية مقابل الجنيه المصري مستوى صرف عند: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، وشهدت العملة السعودية استقرارًا خلال الفترة الماضية أمام العملة المحلية، ويستعرض موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والأجنبية والعربية والخاصة.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 8.04 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي القطري

وعرض البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وطرح مصرف أبوظبي الإسلامي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

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سعر عملة السعودية في بنك سايب Saib»»

مقابل الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك سايب، 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، 8.01 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.