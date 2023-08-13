سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات

حقق سعر اليوم الأحد 13-8-2023 مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العربية والمصرية والإسلامية والأجنبية المختلفة، متوسط سعر صرف وصل إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، وفقا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، وفي التقرير اليومي التالي يعرض موقع «جريدة المال» أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التدوال والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب، مقابل الجنيه المصري، 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

طرح سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري بـ 7.97 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أما الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في بنك كريدي أجريكول

عرض سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري بـ 8.16 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري

بلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

قدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري بـ 8.20 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

و سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

حقق سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 8.13 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري إلى 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في المصرف المتحد

شهد سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري طرح بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.