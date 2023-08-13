سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-8-2023 أمام الجنيه بختام التداولات

استقر سعر اليوم الأحد 13-8-2023 أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر بحسب آخر تحديث له على شاشات التداولات المنتشرة داخل فروع البنوك الموجودة في السوق المحلية والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبنوك، ليسجل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية في مصر 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع في آخر تحديث له على موقع البنك المركزي المصري، وخلال السطور التالية نرصد سعر عملة السعودية داخل البنوك والتي جاءت عند مستويات:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودي في بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة سعر الريال السعودي أمام نظيره الجنيه عند مستويات 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى مستويات 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك قطر الوطني الاهلي 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض بنك CIB سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند مستويات 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل فروع إيجي بنك إلى 8.17 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البركة

على مستوى البنوك الإسلامية.. وصل سعر الريال السعودي داخل بنك البركة إلى 8.03 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الريال السعودي على شاشات التداولات داخل بنك الكويت الوطني 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

عرض بنك قناة السويس سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في ختام التدولات عند 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليوم أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي في ختام التعاملات إلى 8.23 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.