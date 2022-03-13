سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-3-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 13 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، فى بداية التعاملات، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، ليسجل مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حافظ على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر صرف الريال على شبكة التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، على مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء ، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع طبقًا للتقرير اليومي للمال.