بنـــوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-3-2022 في البنوك المصرية

المصرف المتحد يعرض أقل سعر
‫محمود الصباغ‬‎ 8:57 ص, الأحد, 13 مارس 22 8:57 ص, الأحد, 13 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 13 مارس 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، فى بداية التعاملات، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، ليسجل مستوى 4.173 جنيه للشراء، و4.199 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال نيوز” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اقرأ أيضا  استقرار سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري حافظ على مستواه داخل شبكة فروع شركات الصرافة، ليسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر صرف الريال على شبكة التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 7-3-2022 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري فى بنك المصرف المتحد، على مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء ، و4.20 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

كما استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، مستوى 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع طبقًا للتقرير اليومي للمال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

«بي إم للتأجير التمويلي» تدرس توريقًا بقيمة مليار جنيه بالربع الأخير من العام

أحمد البطران 8:42 ص, الأحد, 13 مارس 22

مصرفيون : قانون خدمات التمويل البديل خطوة مهمة لتنظيمها ودعم التحول الرقمي

أحمد البطران 6:53 ص, الأحد, 13 مارس 22

سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:18 م, السبت, 12 مارس 22

أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:10 م, السبت, 12 مارس 22

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:09 م, السبت, 12 مارس 22

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

فاطمة إمام 6:05 م, السبت, 12 مارس 22