سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-11-2022 مقابل الجنيه المصري في البنوك

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-11-2022، ببداية التعاملات الصباحية في القطاع المصرفي المصري، إلى 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، وفق متوسط أسعار السوق مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، ويقدم موقع «جريدة المال»، تقريرًا يوميًا تفصيليًا بأسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية في البنوك الحكومية والعربية والإسلامية والأجنبية والخاصة، بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة بالأفرع على مستوى الجمهورية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، مستوى صرف مقابل الجنيه المصري عند: 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، سجل مستوى صرف عند: 6.46 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مستوى صرف عند: 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي

وقدّر البنك العربي الإفريقي الدولي، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 6.32 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك المصري الخليجي

وعرض البنك المصري الخليجي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بـ 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، مستوى صرف مقابل الجنيه عند: 6.31 جنيه للشراء، و 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني، بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 6.31 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، إلى 6.27 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، سجل مستوى صرف عند: 6.45 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وقدّر البنك الأهلي القطري، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بـ 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.