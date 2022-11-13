سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-11-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 13-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية مقابل الجنيه، استقرارا في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، ووصل إلى 6.48 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع، وفقا لتقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري الأخير، ويقدم موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار عملة دولة السعودية، وفقا لشاشات التداول اللحظية للبنوك المصرية والعربية والأجنية والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول مقابل الجنيه المصرى، 6.43 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربى الإفريقى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربى الإفريقى ، أمام الجنيه المصرى 6.33 جنيه للشراء، و 6.52 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، مقابل الجنيه المصرى 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى

قدر سعر الريال السعودي في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصرى بــ 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامى، مقابل الجنيه المصري إلى 6.49 جنيه للشراء، و6.50 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلى المصرى

شهد سعر الريال السعودي في البنك الاهلى المصرى، أمام الجنيه المصري 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربى، مقابل الجنيه المصرى 6.48 جنيه للشراء، و 6.51 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية ، أمام الجنيه المصري 6.46 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلى القطرى

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى القطرى، مقابل الجنيه المصري 6.42 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

قدر سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصرى بــ 6.47 جنيه للشراء، و 6.48 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربى الدولى

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربى الدولى، مقابل الجنيه المصرى إلى 6.46 جنيه للشراء، و6.49 للبيع.

سعر عملة دولة السعودية في البنك المصرى الخليجى

شهد سعر الريال السعودي في البنك المصرى الخليجي أمام الجنيه 6.47 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلى الكويتى

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلى الكويتى، مقابل الجنيه المصرى 6.49 جنيه للشراء، و 6.50 للبيع.