سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-6-2022 في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية على العملات العربية بشاشات التداولات اللحظية استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

كما بينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما حافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار الريال السعودي أمام الجنيه المصري على مستواه عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حافظ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.