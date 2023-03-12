سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-3-2023 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات

شهد سعر

سعر الريال السعودي في بنك البركة

اليوم الأحد 12-3-2023 استقراراً أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، وبلغ متوسط عملة المملكة العربية السعودية 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.23 جنيه للبيع وفقاً لما ورد بأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري بمتوسطات أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وينشر موقع جريدة «المال» خلال التقرير التالي سعري الشراء والبيع للعملة السعودية.

بلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة 8.03 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

قُدر سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي التجاري بـ 8.02 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

في بنك مصر عند 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.21 جنيه للبيع.

طُرح سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول بـ 8.16 جنيه للشراء مقابل 8.25 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة السعودية في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.18 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

عُرض سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 8.23 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.19 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

جاء سعر

في بنك التعمير والإسكان عند 8.21 جنيه للشراء مقابل 8.24 جنيه للبيع.