سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-3-2023 ببداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

اليوم الأحد 12-3-2023، في بداية التعاملات اليومية الصباحية بالبنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية مستوى صرف عند: 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، ويرصد موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن أسعار عملة المملكة العربية السعودية مقابل الجنيه المصري وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية.

عرض بنك قناة السويس، سعر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

اليوم أمام الجنيه المصري بـ 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

وقدّر بنك بلوم مصر، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

وطرح بنك الكويت والوطني، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.01 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، 8.19 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك التجاري الدولي

أما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، حقق مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وفي البنك الأهلي القطري، سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف عند: 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 8.16 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المشرق، 8.13 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وطرح المصرف العربي الدولي، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.21 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

وعرض المصرف المتحد، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة، 8.03 جينه للشراء، و 8.24 للبيع.