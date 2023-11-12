سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه في مستهل التعاملات

حافظ سعر اليوم الأحد 12-11-2023 مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات البنكية على استقرار الشراء والبيع، بأول أيام العمل الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ووفقا للتقرير الأخير الصادرعن «البنك المركزي المصري»، وصل متوسط سعر الصرف إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ويستعرض موقع «جريدة المال» من خلال التقرير اليومي التالي أسعار عملة مملكة السعودية، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية للبنوك الإسلامية والعربية والأجنبية والمصرية المختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك المصري الخليجي

و سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

قدر سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري بـ 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

عرض سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري بـ 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

طرح سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري إلى 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

أما سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

شهد سعر في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري، 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك، أمام الجنيه المصري حقق 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.