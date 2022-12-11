استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية عند مستوى صرفه السابق قبل العطلة الأسبوعية التي حصل عليها القطاع المصرفي المصري يوميّ الجمعة والسبت الفائتيّن، واستأنفت البنوك حركة التداول على العملات اليوم الأحد، وسجلت عملة المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري متوسط سعر صرف 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع، وتنشر جريدة المال في السطور التالية استعراضًا مفصلًا لما ترصده مواقع عدد من البنوك العاملة في مصر حول أسعار الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب: 6.43 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: 6.49 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: 6.47 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي: 6.52 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.50 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري: 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.51 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.