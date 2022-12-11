سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11-12-2022 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 11-12-2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال نهاية التعاملات اليومية، عند 6.53 جنيه للشراء، و6.55 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بموقع البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن أسعار صرف عملة المملكة العربية السعودية، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والإسلامية والعربية، وعدد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق، 6.49 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وحقق سعر الريال السعودي في ميد بنك، 6.34 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، 6.52 جنيه لللشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وقدّر بنك سايب، سعر الريال السعودي بـ 6.43 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي، سعر الريال السعودي بـ 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

وطرح بنك أبوظبي التجاري، سعر الريال السعودي بـ 6.38 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، إلى 6.51 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول، 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي، 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الخليجي

وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الخليجي، 6.52 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وقدّر بنك التنمية الصناعية، سعر الريال السعودي بـ 6.47 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكان والتعمير

وعرض بنك الإسكان والتعمير، سعر الريال السعودي بـ 6.49 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وطرح البنك الأهلي الكويتي، سعر الريال السعودي اليوم بـ 6.54 جنيه للشراء، و 6.55 للبيع.