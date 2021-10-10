سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-10-2021 في البنوك المصرية

حافظت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 على مستواه داخل شبكات عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، بمناسبة الإجازة الأسبوعية للقطاع، ليسجل المتوسط عند 4.176 جنيه للشراء، و4.202 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

في بداية التعاملات وصل سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع البنوك أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

فيما أظهر التقرير الصباحي للمال وصول سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفي البنوك وصلت مستويات الريال أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية داخل شبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك عوده

ومن ناحية أخرى، جاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عوده على نفس مستويات أول أمس إلى مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

استقر أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع على شاشات التداول اللحظية داخل أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وبحسب آخر تحديث للعملات يعرض فروع بنك HSBC سعر الريال السعودي أمام نظيره المحلي الجنيه عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

و أوضح تقرير “المال” أن المصرف المتحد يعرض السعر الاقل للريال السعودي في السوق عند مسجلًا 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.