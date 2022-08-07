سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بالبنوك

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 7-8-2022، في ختام التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، بالبنوك الأجنبية والحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، إلى 5.07 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا تفصيليًا عن سعر عملة المملكة العربية السعودية وفقًا للبنوك العاملة بالسوق المصرفية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول بالفروع.

سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبينت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول ببنك مصر تسجيل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، 5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

أوضحت شاشات التداول في البنك الأهلي القطري، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 5.03 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

أما في البنك العربي الإفريقي فسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.05 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي بحسب شاشات التداول، إلى 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وحقق سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.