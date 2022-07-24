سعر الريال السعودي اليوم الأحد في نهاية المعاملات 24-7-2022

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري استقراره، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة، ليقف عند سعر 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، بحسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، فيما يقدم موقع “جريدة المال” خدمة يومية لقرائه، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظية بعدد من البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.048 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.05 للبيع.