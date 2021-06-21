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سعر الريال السعودي اليوم الأثنين 21-6-2021 في البنوك المصرية

الريال عند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع بفروع "أبو ظبي الأول"
منى صلاح 11:08 ص, الأثنين, 21 يونيو 21 11:08 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

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استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الأثنين، 21-6-2021، داخل البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، بالتداول قرب مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقاً للمعلن من البنك المركزي المصري أمس، عن سعر الريال السعودي على موقعه الرسمي، فيما تستعرض منصة المال الإلكترونية سعر الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، 0.27 دولار، صباح اليوم، الأثنين.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استهل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

ريالات سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى صعيد سوق الصرافة المحلية، سجل سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع الشركة المصرية للصرافة، ذراع الصرافة لبنك مصر، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وبالنسبة إلى سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع البنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الاسلامية، بمستهل تعاملات اليوم الأثنين، فقد جاء كالآتي:

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سعر الريال السعودي في بنك بلوم

يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع بنك بلوم، بمستهل تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وكذلك، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بفروع البنك الأهلي المتحد، خلال فترة التعاملات الصباحية.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول

وعند 4.09 و4.19 جنيه للشراء والبيع، وصل سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع بنك أبو ظبي الأول، صباح اليوم.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الاسلامي

أما على صعيد المعاملات المصرفية الاسلامية، فقد جاء سعر الريال مقابل الجنيه، بفروع بنك فيصل الاسلامي، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

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بقلم منى صلاح

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