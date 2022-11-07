سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بداية تعاملات الإثنين البنكية

سعر الريال السعودي اليوم حقق مستوى مستقر نسبيًّا وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية داخل البنك المركزي مع بداية تعاملات الإثنين 7-11-2022 البنكية، حيث استقر عند مستوى صرف: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي سعر العملة السعودية داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه المصري: 6.29 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المشرق: 6.38 جنيه للشراء، 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 6.43 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري: 6.41 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه المصري: 6.44 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه المصري: 6.28 جنيه للشراء، 6.48 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعوديي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 6.25 جنيه للشراء، 6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب أمام الجنيه المصري: 6.36 جنيه للشراء، 6.48 جنيه للبيع.