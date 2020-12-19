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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 19-12-2020 في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء
فاطمه امام 10:18 ص, السبت, 19 ديسمبر 20 10:18 ص, السبت, 19 ديسمبر 20

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شهدت تقارير سعر صرف الريال السعودي حالة من الأستقرارأمام الجنيه المصري، في بداية التداولات الصباحية اليوم السبت 19-12 2020، في البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

حققت مؤشرات اللحظية لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق تداول العملات متوسط سعر صرفه اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

فيما بلغت مستويات أسعار الريال فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

عرض بنك مصر سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

بينت مؤشرات الحظية سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي  4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وعلي صعيد  سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوي 4.09 جنيه  للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

استقرت مستويات سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.15  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

كما بلغت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

فيما حقق سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

 كما سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوي  4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

جاء سعر الريال السعودى فى بنك عوده عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والأسكان

فيما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.  

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بقلم فاطمه امام

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