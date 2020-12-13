سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 13-12-2020 في البنوك المصرية

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 13-12 2020، وفقاً لرصد أجرته جريدة “المال” في عدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في سوق العملات ليصل متوسط سعر صرفه اليوم إلي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

حققت مؤشرات التداول اللحظية ارتفاعا في أسعار الريال فى البنك الأهلي المصري ليصل إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات يوم الخميس الماضي.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

وفيما يخص بنك مصر سعر الريال في بنك مصر ارتفع ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

وعلي صعيد سعر الريال فى المصرف العربي الدولي حقق 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وعن سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية، جاء عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وبلغت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي، جاء عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

استقرت مستويات سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي، عند مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصر

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بينما حققت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

كما بلغ سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

كما سجل سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

عرض بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى عند مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

سجلت مستويات سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان إلى مستوى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.