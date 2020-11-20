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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-11-2020 في البنوك المصرية

بلغ سعر العملة السعودية فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع
الحسينى حسن 1:36 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20 1:36 م, الجمعة, 20 نوفمبر 20

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استقر سعر الريال السعودية أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-11-2020؛ نظرًا إلى عطلة البنوك الرسمية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات أمس ، 4.153 جنيه للشراء و4.180 جنيه للبيع، مقابل 4.157 جنيه للشراء و4.184 جنيه للبيع نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال فى المصرف العربي الدولي 4.15 جنيه للشراء، و جنيه 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

وبلغت أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

وتداول البنك التجاري الدولى، الريال السعودى أمام الجنيه عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

عرض البنك المصري الخليجي الريال السعودى عند 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، عند 4.05 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران

وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودى فى المصرف المتحد 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وتداول بنك البركة سعر الريال السعودى عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم الحسينى حسن

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