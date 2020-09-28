سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 28-9-2020 بالبنوك المصرية

استمراراً للخدمات المتنوعة التي تقدمها بوابة “المال” ، وبحسب حصر أجرته على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 وفقًا للتدولات الصباحية فى عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة في السوق المحلية.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي بمصر، 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي استقراراً، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى البنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.