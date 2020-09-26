سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 26-9-2020 بالبنوك المصرية

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم فى البنوك المصرية

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 26-9-2020، وفقًا لمسح أجرته على أسعار العملات بالبنوك حسب آخر تعاملات أمس الأول الخميس ، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء.

وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر، 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

وجاءت أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى استقراراً، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما استقر سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

تداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

بينما استقر سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية وبلغ 4.06 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.