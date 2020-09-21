سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21-9-2020 بالبنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 21-9 -2020، حيث سجل سعر الريال 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بينما سجل فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر صرف الريال السعودي فى بنك مصر

أستقر سعر الريال السعودى في أكبر بنك حكومي في مصر حيث حقق” 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع.

وجاءت اسعار الريال السعودي في عدد من البنوك الخاصة كالتاالي:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع. Pile of Saudi Riyal Banknotes of 500 with image of King Abdulaziz Closeup

أسعار الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

بينما استقر سعرالريال السعودى فى بنك الإسكندرية ، وبلغ 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

شهد سعر الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي أستقراراً ، وسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

كما أستقرسعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

أستقر سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي، وسجل 4.07 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعرصرف الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية

بينما أستقر سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

وصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.