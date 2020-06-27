سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 27-6-2020 بالبنوك المصرية

يتصدر البنك المصري الخليجي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لشراء الريال في مصر

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم السبت، الموافق 27-6-2020، حيث يواصل السعر ارتفاعه فى معظم البنوك.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.29 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه البيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.20 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي 4.18 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر إيران التنمية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصرإيران التنمية 4.18 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودى فى المصرف المتحد 4.16 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامى

سجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي4.17 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك عوده

سجل سعر الريال السعودى فى بنك عوده 4.19 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم، والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.