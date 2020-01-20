سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 20-1-2020 بالبنوك المصرية

حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الإثنين، الموافق 20-1-2020 ، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء .

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال فى البنك المركزى المصرى 4.22 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع ، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية

وشهدت اسعار الريال السعودي امام الجنيه المصري حالة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى

بلغ الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.13 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.17 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج

سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر “الريال السعودى” فى بنك التجاري الدولي 4.18جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال فى البنك المصري الخليجى 4.19 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودي فى بنك العربي الأفريقي 4.18 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وتراجع سعر الريال السعودى بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال .

وهناك مصادر متعددة للريال السعودي داخل السوق المصرية منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .