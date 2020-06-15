سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2020 بالبنوك المصرية

مسجلاً 4.21 جنيه للشراء، و 4.32 جنيه للبيع متوسط سعر الريال بالسوق

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الاثنين، الموافق 15-6-2020، حيث يواصل السعر استقرارة فى معظم البنوك.

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع، وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمى.

وصعدت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بنحو 5 قروش خلال تعاملات الأسبوعين الماضين في البنوك المصرية، بالتزامن مع صعود الدولار مقابل العملة المحلية بما يزيد عن 20 قرش.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.20 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.19 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.