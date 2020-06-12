سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-6-2020 بالبنوك المصرية

مستقراً في البنوك المصرية اليوم نظراً لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الاسبوعية

استقرسعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة 12يونيو في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، نظراً لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الاسبوعية.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع، وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمى.

وصعدت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بنحو 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية، بالتزامن مع صعود الدولار مقابل العملة المحلية بما يزيد عن 20 قرش. الريال السعودى

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.17 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء، و4.34 جنيه للبيع.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقًا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرًّا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصرى، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات، بتكلفة 54 مليار دولار.

يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019