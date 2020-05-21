سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-5-2020 بالبنوك المصرية

شهد سعرالريال السعودي، حالة من الإرتفاع أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس21مايو 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

حقق سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أستقرسعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.10 جنيهاً للشراء و4.25 للبيع الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

وأرتفع سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.12 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع، مقابل 4.12 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

كما ارتفع سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وسجل 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع،مقابل 4.12 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع. البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

ورأتفع سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي وسجل 4.08 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع مقابل 4.07 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

كما أرتفع سعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية وحقق 4.07 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع مقابل 4.12 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.10 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.19 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويتى الوطني 4.16 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي اجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول 4.18جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الأستثمار العربي 4.10 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.09 جنيه للشراء و4.23جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

تكما تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%، أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، نحو 12 قرشا

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعًا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتًا، لكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.