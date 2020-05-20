سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء20-5-2020 بالبنوك المصرية

يرصد الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعرالريال السعودي اليوم الأربعاء20-5- 2020، في البنوك العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.

وعلي صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الريال السعودي بالبنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه للشراء ، وللبيع4.21 جنيه، وسجل4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع ببنك مصر.

وسجل متوسط سعر صرف الريال في البنوك المصرية ، وفقًا للبنك المركزي المصري 4.18 للشراء، 4.22 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أستقرسعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.09 جنيهاً للشراء و4.25 للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

كما أستقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.12 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

وأستقر سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي وسجل 4.07 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.09 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.18 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويتى الوطني 4.16 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي اجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي اجريكول 4.17 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الأستثمار العربي 4.10 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 4.08 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.