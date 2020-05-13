بنـــوك

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-5-2020 بالبنوك المصرية

تعرف علي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية
فاطمه امام 11:15 ص, الأربعاء, 13 مايو 20 11:15 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر  سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 في  عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى 86 ألف حاج، إضافة إلى الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام مما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

حقق سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

حقق سعرالريال فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء، و4.23 للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الريال السعودي 669

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وقررت السعودية، الشهر الماضي، وقف زيارات العمرة مؤقتًا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%، أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، نحو 12 قرشا

البنكسعر الشراءسعر البيع
HSBC4.184.2
عودة4.074.2
بلوم4.174.2
المصري الخليجي4.14.2
المصرف العربي4.174.2
المركزي المصري4.174.2
الاستثمار العربي4.094.21
المشرق4.184.23
مصر4.14.19
الاهلي المصري4.14.2
قناة السويس4.154.2
الاهلي الكويتي4.134.2
كريدي اجريكول4.164.21
التجاري الدولي4.154.2
المصرف المتحد4.094.2
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس7-5-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 10:37 ص, الخميس, 7 مايو 20

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الاحد23-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 12:43 م, الأحد, 23 فبراير 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك المصرية

فاطمه امام 11:44 ص, السبت, 1 فبراير 20

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27-1-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 10:54 ص, الأثنين, 27 يناير 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في البنوك المصرية

فاطمه امام 11:42 ص, الثلاثاء, 21 يناير 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس9-1-2020 في البنوك المصرية

فاطمه امام 11:13 ص, الخميس, 9 يناير 20