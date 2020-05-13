سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-5-2020 بالبنوك المصرية

تعرف علي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية

استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى 86 ألف حاج، إضافة إلى الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام مما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

حقق سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

حقق سعرالريال فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء، و4.23 للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وقررت السعودية، الشهر الماضي، وقف زيارات العمرة مؤقتًا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%، أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي، نحو 12 قرشا