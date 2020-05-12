سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-5-2020 بالبنوك المصرية

تنشر جريدة “المال” سعرالريال السعودى اليوم الثلاثاء 13 -5- 2020، فى البنوك العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصرى.

وعلي صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الريال السعودي بالبنك الأهلى المصرى 4.10 جنيه ، وللبيع 4.20 جنيه، و4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع ببنك مصر.

وبلغ متوسط سعر صرف الريال في البنوك المصرية ، وفقًا للبنك المركزي المصري 4.17 للشراء، 4.21 للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

استقر سعر الريال فى بنك البركة وسجل 4.07 جنيه للشراء و4.23 للبيع سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولى.

كما استقر سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

واستقر سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبى الإسلامى وسجل 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

وصل سعر الريال السعودي في بنك بلوم إلى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الكويت الوطنى

حقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدى أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدى أجريكول إلى 4.16 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاستثمار العربى

سجل سعر الريال في بنك الاستثمار العربى 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودى فى بنك المصرف المتحد 4.06 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.