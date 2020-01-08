سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 8-1-2020 فى البنوك المصرية

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الأربعاء ، الموافق 8-1-2020 ، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء .

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع ، ويقوم المركزى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية .

وشهدت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصرى حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجاري الدولي 4.26 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب ، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصرى وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة الى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار .

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .