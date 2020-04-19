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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-4-2020 بالبنوك المصرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم حالة من التباين بين الأرتفاع والأنخفاض في البنوك المحلية
فاطمه امام 10:47 ص, الأحد, 19 أبريل 20 10:47 ص, الأحد, 19 أبريل 20

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تنشر جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الأحد، 19-4-2020، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه، وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

شهدت أسعار العملات اليوم حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض في عدد من البنوك المصرية أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار باسعار أمس ، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ومصر.

استقر سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.11 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

حقق سعرالريال فى بنك البركة 4.13جنيهاً للشراء و4.23 للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي، 4.11 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطني

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء و4.22جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية وفقًا لآليات العرض والطلب ، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

البنكسعر الشراءسعر البيع
HSBC4.174.2
عودة4.184.21
بلوم4.174.2
المصري الخليجي4.134.2
المصرف العربي4.174.2
المركزي المصري4.174.2
الاستثمار العربي4.124.21
المشرق4.184.23
مصر4.114.19
الاهلي المصري4.114.19
قناة السويس4.154.2
الاهلي الكويتي4.134.2
كريدي اجريكول4.164.21
التجاري الدولي4.154.2
المصرف المتحد4.094.2
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بقلم فاطمه امام

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