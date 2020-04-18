سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 18-4-2020 بالبنوك المصرية

تنشر بوابة «المال» سعر صرف الريال السعودى اليوم السبت 18-4-2020، فى البنوك المصرية، حيث تبين اختلاف أسعاره بشكل طفيف داخل القطاع المصرفى، وحسب آخر تعاملات لأمس الأول الخميس وفقًا لمعطيات العرض والطلب التى أقرها البنك المركزى، فى إطار منظومة تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

استقر سعر الريال فى كل من بنكى “الأهلى” و”مصر”، 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

حقق سعرالريال فى بنك البركة 4.13 جنيه للشراء و4.23 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي وسجل 4.13 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وقررت السعودية الشهر الماضى وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا فى أكثر من 55 دولة.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي، 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعرالريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.10 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ومن المتوقع أن تشهد البنوك في مصر تراجعا على طلب الريال السعودي مع وقف رحلات العمرة مؤقتا ولكن ذلك لن يؤثر في سعره بسبب ارتفاعه بسعر الدولار أمام الجنيه، والذي بدأ في التحول نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.08 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودى بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الحالى ، نحو 12 قرشا.

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

حقق سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الكويت الوطنى

حقق سعر الريال السعودي في البنك الكويت الوطني 4.15 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع.