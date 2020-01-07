سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-1-2020 فى البنوك المصرية

سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك

ترصد جريدة المال سعر الريال السعودى مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الثلاثاء ، الموافق 7-1-2020 ، حيث يواصل السعر تراجعه فى معظم البنوك ليسجل أقل من 5 جنيهات على مستوى سعر الشراء .

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع ، ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات اسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية .

وشهدت أسعار الريال السعودى أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الاسبوع في البنوك المصرية.

سعر صرف الريال فى البنك الأهلى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

الريال السعودى فى بنك مصر

بلغ سعر الريال فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك البركة

سجل سعر الريال فى بنك البركة 4.19 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع

سعر صرف الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك التجارى الدولى cib

سجل الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى 4.24 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

االبنك المصرى الخليجى

سجل سعر الريال فى البنك المصري الخليجى 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع

البنك العربى الأفريقى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة 4.23 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

وحقق سعر الريال السعودى تراجعا بنحو 10.5% أمام الجنيه خلال عام 2019 وذلك مع تحسن التدفقات الأجنبية للسوق المحلى.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى ، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار .

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .