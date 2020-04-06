سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6-4-2020 بالبنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية

يرصد الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنوك المصرية و أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الأثنين 6-4-2020، ويسمح البنك المركزى المصري للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

تراجع سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.12 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، مقابل4.13 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

أستقر سعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.12جنيهاً للشراء و4.22 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.13 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي، وسجل 4.11 جنيه للشراء و4.19جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

حقق سعرالريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.09 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

حقق سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم.

كما هبط سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع مقابل،18 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك العربي الافريقي.

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي 4.17 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس.

كما هبط سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 4.12 جنيه للشراء و4.21جنيه للبيع.