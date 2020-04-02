سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 2-4-2020 بالبنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم ، الخميس 2 أبريل 2020 ، ويرصد الموقع الإلكترونى لجريدة “المال” استمرارًا لخدماتها اليومية سعر الصرف فى بعض البنوك العاملة على النحو التالى:

استقر سعر الريال في كل من بنكي “الأهلى” و”مصر”، 4.13 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وتراجع سعرالريال فى بنك البركة وسجل 4.13جنيهاً للشراء 4.23 للبيع مقابل،4.13جنيهاً للشراء و4.24 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

واستقر سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند متسوي 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

كما استقر سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وسجل 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.13 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف ابوظبي الاسلامي

بلغ سعر الريال السعودي في مصرف ابوظبي الاسلامي 4.11 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الاسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 4.15 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك التنمية الصناعية

وتراجع سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 4.15 جنيه للشراء و4.16 للبيع، مقابل 4.15جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع

تراجع سعر الريال السعودي بنسبة هبوط 2.8%. أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري ، نحو 12 قرشا

سعر الريال السعودى فى بنك بلوم

كما هبط سعر الريال السعودي في بنك بلوم 4.17 جنيه للشراء و4.19جنيه للبيع، مقابل 4.18جنيه للشراء و420 جنيه للبيع.

وقررت السعودية الشهر الماضي وقف زيارات العمرة مؤقتا خلال الفترة الحالية مع انتشار فيروس كورونا في أكثر من 55 دولة.