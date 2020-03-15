سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 15-3-2020 بالبنوك المصرية

شهد سعر الريال حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض اليوم في عدد من البنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم ، الأحد 15 مارس 2020 ، ويرصد الموقع الإلكترونى لجريدة “المال” استمرارًا لخدماتها اليومية سعر الصرف فى بعض البنوك العاملة على النحو التالى:

حقق سعر الريال فى كل من بنكى “الأهلى” و”مصر” 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع ، مقابل 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع ، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعرالريال فى بنك البركة 4.13 جنيه للشراء و4.23 للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

سجل الريال السعودى فى البنك التجاري الدولى ، 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الريال فى البنك المصرى الخليجى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند إلى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ، ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى .

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعا بتكلفة 54 مليار دولار .

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .