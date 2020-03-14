سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 14-3-2020 بالبنوك المصرية

حيث سجل فى كل من بنكى "الأهلى" و"مصر" 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 14-3-2020 أمام الجنيه المصرى ، فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، حيث سجل فى كل من بنكى ، “الأهلى” و”مصر” 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

وتنشر جريدة “المال” أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية بالبنوك وفقا لآخر تداولات مسجلة يوم الخميس الماضى ، نظرا للإجازة الأسبوعية للجهاز المصرفى يومى الجمعة والسبت.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سجل سعرالريال فى بنك البركة 4.12 جنيه للشراء و4.23 للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى

سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى ، 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع. البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج

سعر الريال السعودى فى البنك المصرى الخليجى

بلغ سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجى 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب ، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الريال أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية مقابل الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألفا ، كما أن هناك الآلاف الذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ، ما يجعل الطلب مستمرا على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرية ، منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة والذين يقترب عددهم من 3 ملايين وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروعات بتكلفة 54 مليار دولار .

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .