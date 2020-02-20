بنـــوك

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس20-2-2020 بالبنوك المصرية

حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى
فاطمه امام 10:10 ص, الخميس, 20 فبراير 20 10:10 ص, الخميس, 20 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت اسعار الريال السعودى اليوم الخميس 20-2-2020 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى ، فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، حيث سجل  سعر الريال في كل من بنوك “الاهلي” و”مصر” 4.13 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع مقابل،4.13 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعرالريال فى بنك البركة 4.00جنيهاً للشراء و4.21 للبيع.

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

بلغ  سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.14 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

 سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، 4.13 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.

الريال السعودي 669

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.14 جنيه للشراء و4.17جنيه للبيع.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما هناك الالاف اللذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمه امام

ملف الكاتب فاطمه امام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 19-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 10:34 ص, الأربعاء, 19 فبراير 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 11:43 ص, الأحد, 16 فبراير 20

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 15-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 10:14 ص, السبت, 15 فبراير 20

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 4:17 م, الجمعة, 14 فبراير 20

سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 13-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 10:27 ص, الخميس, 13 فبراير 20

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12-2-2020 بالبنوك المصرية

فاطمه امام 11:17 ص, الأربعاء, 12 فبراير 20