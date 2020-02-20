سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس20-2-2020 بالبنوك المصرية

حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 6.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى

شهدت اسعار الريال السعودى اليوم الخميس 20-2-2020 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض أمام الجنيه المصرى ، فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة ، حيث سجل سعر الريال في كل من بنوك “الاهلي” و”مصر” 4.13 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع مقابل،4.13 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

وسجل سعرالريال فى بنك البركة 4.00جنيهاً للشراء و4.21 للبيع. الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.14 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ، 4.13 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.14 جنيه للشراء و4.17جنيه للبيع.

ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى نحو 86 ألف حاج ، كما هناك الالاف اللذين يقومون بزيارات العمرة على مدار العام ما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .