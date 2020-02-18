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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بالبنوك المصرية

متراجعاً في اغلب البنوك
فاطمه امام 11:03 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20 11:03 ص, الثلاثاء, 18 فبراير 20

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يرصد الموقع الإلكتروني لجريدة المال سعرالريال السعودي اليوم الثلاثاء 18فبراير2020، في البنوك العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.

وعلي صعيد البنوك الوطنية، سجل  سعر الريال في بنك مصر4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع مقابل،4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع ، كما سجل فى البنك الأهلى المصرى 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع مقابل، 4.15 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

تراجع  سعر الريال  فى بنك البركة وسجل 4 جنيه للشراء و4.22 للبيع مقابل، 4.10 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات الأمس

البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج
البنوك توفر الريال السعودى للحجاج المسافرين للحج

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

تراجع سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى وسجل  4.16 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات الأمس

سعر الريال السعودى فى البنك التجاري الدولي

 كما تراجع سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي حيث سجل ، 4.13 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع مقابل، 4.15 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع مقارنة بختام تعاملات الأمس

سعر الريال السعودى فى البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

الريال السعودي 669

  ويقوم البنك المركزى المصرى بحساب سعر الدولار بناء على متوسطات أسعار تداول العملة الأمريكية أمام الجنيه بالبنوك المصرية

يذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.


ويتم تسعير الريال السعودى أمام الجنيه بشكل يومى وفقا لمعادلة تستند الى أعلى وأقل مستوى للعملة السعودية فى الأسواق العالمية أمام الدولار.

ويرتفع الطلب على الريال فى مواسم الحج والعمرة ، وتجاوز عدد الحجاج المصريين فى الموسم الماضى 86 ألف حاج ، إضافة إلى المعتمرين على مدار العام ، مما يجعل الطلب مستمر على الريال السعودى.

وهناك مصادر متعددة للريال السعودى داخل السوق المصرى منها تحويلات المصريين العاملين بالمملكة واللذين يقترب عددهم من 3 ملايين مصريا وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى الاسثتمارات السعودية فى القاهرة بمشروعات تزيد على 4309 مشروع بتكلفة 54 مليار دولار

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019 .

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بقلم فاطمه امام

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